Região Viseu Dão Lafões disponibiliza acesso gratuito a livros e imprensa de 150 países

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões disponibiliza a partir de hoje em cada uma das 14 bibliotecas municipais o acesso digital gratuito a milhares de livros, jornais e revistas de todo o mundo.

“O protocolo de hoje representa vários projetos e um investimento que ronda os 250 mil euros. A BiblioLED é o projeto mais significativo, mas temos também o serviço Press Reader, que disponibiliza a leitura gratuita de jornais e revistas”, afirmou o secretário executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho.

Este serviço, “está agora mais alargado e em maior escala e disponível” nas 14 bibliotecas municipais da região da CIM e permite “o acesso gratuito, direto e integral a cerca de sete mil publicações de mais de 150 países e em 60 línguas”.

“Estamos a falar do acesso a jornais e revistas das mais variadas, sejam generalistas ou mais científicas, e que permite uma leitura envolvente através da interface com várias funcionalidades. Para aceder, basta estar inscrito na biblioteca”, acrescentou.

Nuno Martinho defendeu que, com este serviço, é possível “melhorar muito a atratividade da biblioteca e melhorar o acesso, já que isto leva a que as pessoas se inscrevam na biblioteca e criem o hábito de a frequentarem”.

“Isto leva a uma maior frequência na biblioteca, o que permite explorar o acesso a outros serviços e fomentar hábitos de leitura. Assim como terem um momento de silêncio, seja ler ou estudar”, sublinhou Nuno Martinho.

O serviço faz parte de um protocolo assinado hoje, em Oliveira de Frades, entre a CIM Viseu Dão Lafões e a Direção-geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), no âmbito da Rede Intermunicipal de Bibliotecas Viseu Dão Lafões (RIBVDL), criada em 08 de fevereiro de 2021.

A BiblioLED, o projeto forte do protocolo, tem também por objetivo “fomentar os hábitos de leitura, promover serviços de qualidade nas bibliotecas municipais e promover a literacia digital”.

Com isto, destacou o subdiretor-geral da DGLAB, Bruno Eiras, o projeto “facilita o acesso a livros digitais e audiolivros em complemento aos livros já disponibilizados nas 445 bibliotecas da rede nacional e nas 23 redes regionais e metropolitanas”.

“As bibliotecas são, muito provavelmente, o único e o último serviço público totalmente gratuito. Entrar não tem custos, sentar numa cadeira ou sofá não tem custos, pegar num livro ou num CD, revista ou jornal, usar um computador, não tem custos. Pedir ajuda para utilizar um serviço público digital, ouvir uma hora do conto ou a apresentação de um livro, é gratuito. É tudo gratuito”, realçou Bruno Eiras.

Do investimento realizado por parte da CIM, financiado a 100% pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), faz parte a aquisição de ‘software’ informático e 107 computadores” para as 14 bibliotecas municipais.

O presidente da Câmara de Oliveira de Frades, João Valério, anfitrião da cerimónia, e o presidente da CIM Viseu Dão Lafões, Fernando Ruas, destacaram a importância “da união dos autarcas”, independentemente do partido político, para “percorrer um caminho que é longo, mas muito importante” para a literacia das comunidades.

A CIM Viseu Dão Lafões integra os municípios de Aguiar da Beira (do distrito da Guarda), Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela (do distrito de Viseu).