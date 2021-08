REGIÃO CENTRO REFORÇA PROJETOS MUNICIPAIS COM 50 MILHÕES DE EUROS

O Programa Centro 2020 aprovou 111 candidaturas nas áreas da regeneração urbana, educação,

formação e capacitação, saúde, património (natural e cultural) e áreas empresariais, que representam

uma comparticipação de fundos europeus de 36,7 milhões de euros, e reforçou o financiamento em 76

candidaturas já anteriormente aprovadas num montante de 13,8 milhões de euros.

Estes projetos, enquadrados na contratualização com as Comunidades Intermunicipais e em avisos de

concurso abertos pela autoridade de gestão, são uma resposta do Centro 2020 à necessidade de

estimular o investimento público, relevante para a retoma económica e social, tendo em conta o

contexto provocado pela pandemia COVID-19.

Isabel Damasceno, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro

(CCDRC), explica que “os apoios concedidos, que se destinam a investimentos em edifícios escolares,

centros de saúde, monumentos classificados, formação nas autarquias, intervenção em espaço

público, são determinantes para qualificar os territórios, dotando-os de infraestruturas e projetos que

melhoram os serviços à disposição das populações. Foram assim alocados mais recursos a áreas

prioritárias, como a regeneração urbana com mais 17,7 milhões de euros, a formação e capacitação

com mais 9,1 milhões de euros, a educação com mais 7,7 milhões de euros, a saúde com mais 1,4

milhões de euros ou património cultural e natural com mais 7,3 milhões de euros. O reforço de

financiamento em projetos aprovados de 13,8 milhões de euros significa um reforço da liquidez dos

municípios, uma vez que estamos a criar condições para acelerar a execução dos projetos em curso”.

São beneficiários destes apoios os Municípios (em rede ou parceria), as Comunidades Intermunicipais,

e outras entidades previstas na contratualização com as Comunidades Intermunicipais.