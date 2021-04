Região Centro conta com 18,4 milhões de euros para a programação cultural em rede

O Programa Operacional Centro 2020 aprovou 65 candidaturas para a programação cultural em rede,

que representam um investimento total de 19,2 milhões de euros e uma comparticipação de fundos

europeus de 18,4 milhões de euros. O montante total já aprovado representa um reforço de 6,7 milhões

de euros face à dotação inicial do aviso de concurso (11,7 milhões de euros).

Estes projetos são uma resposta para a retoma e manutenção das atividades culturais e artísticas,

tendo em conta os prejuízos decorrentes da suspensão total ou parcial de atividade no contexto da

pandemia COVID-19.

Para Isabel Damasceno, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do

Centro (CCDRC), “este conjunto de aprovações representa um esforço significativo do Programa

Regional do Centro, financiando a 100% a realização de eventos e iniciativas culturais. É mais um

contributo para que os diversos agentes culturais da região possam ultrapassar os fortes

constrangimentos decorrentes da pandemia”.

Os apoios concedidos destinam-se a investimentos que visem promover a dinamização, promoção e

desenvolvimento do património cultural, enquanto instrumento de diferenciação e competitividade dos

territórios, designadamente através da sua qualificação e valorização turística. O objetivo é aumentar a

atratividade das regiões e a sua dinamização económica, mas também garantir o acesso à cultura para

todos os cidadãos e criar novos públicos.

São beneficiários destes apoios os municípios (em rede ou parceria), as comunidades intermunicipais,

entidades privadas sem fins lucrativos e agentes culturais.