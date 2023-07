Rega de espaços verdes relvados reduzida em Viseu

A duração e a frequência das regas dos espaços verdes relvados de Viseu foram reduzidas com o objetivo de conseguir uma gestão sustentável dos consumos e de serem acauteladas eventuais situações de condicionamentos ao abastecimento público, informou hoje a Câmara Municipal.

“Esta é uma medida preventiva que faz com que os espaços verdes do concelho de Viseu fiquem com um aspeto mais seco, devido à desidratação, mas que não compromete a sua recuperação no próximo outono/inverno”.

A autarquia alertou que os dias quentes e secos continuam a afetar de forma particular a cidade de Viseu e, por isso, pediu aos munícipes que reportem aos serviços municipalizados alguma situação irregular que detetem, como, por exemplo, uma rutura/fuga na via pública ou um aspersor de jardim mal orientado.

No verão de 2022, atendendo à escassez de água, o município também tomou medidas preventivas, começando por reduzir a pressão da água na rede pública, no início de julho.

Foi também reduzido o tempo de rega dos espaços públicos, uma medida que tem sido tomada desde 2017 (ano em que a Barragem de Fagilde teve de ser abastecida por camiões-cisterna), e as populações sensibilizadas para a necessidade de implementarem hábitos para reduzirem o consumo de água.