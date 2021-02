Refeições escolares e acolhimento de alunos no Agrupamento de Escolas

O Município de Vila Nova de Paiva em parceria com o Agrupamento de Escolas garantem o acolhimento e as refeições escolares às crianças até 12 anos, filhos de trabalhadores de serviços essenciais e a alunos beneficiários dos escalões A e B da Ação Social Escolar, que solicitem estes serviços.

No âmbito do artigo 31º-B do Decreto nº 3-C/2021 de 22 de janeiro, no contexto de confinamento e ensino à distância, foi definida a Escola Secundária de Vila Nova de Paiva, como escola de acolhimento, em funcionamento durante o horário escolar.