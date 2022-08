Rede Solidária de Viseu promove atividades de ocupação de tempos livres para jovens refugiados

Mais de 40 crianças e jovens ucranianos iniciaram esta semana um ATL que vai decorrer no espaço do Orfeão de Viseu até 15 de setembro

Arrancou na passada segunda-feira, dia 1 de agosto, um ATL para cerca de 40 crianças e jovens ucranianos, refugiados no concelho de Viseu. O projeto, que parte da Rede Solidária de Viseu e é dirigido pelo Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, em parceria com o Instituto Politécnico de Viseu, conta com o apoio da Divisão de Desenvolvimento e Coesão Social da Câmara Municipal de Viseu, e de vários voluntários viseenses e ucranianos.

Presentes no arranque desta iniciativa estiveram a Vereadora da Ação Social do Município de Viseu, Dr.ª Leonor Barata, e o Vice-Presidente do Orfeão de Viseu, Professor José Gomes.

A iniciativa permite que estas crianças e jovens usufruam de diversas atividades de ocupação de tempos livres, desde visitas aos museus, às instalações da PSP, ao Teatro Viriato ou às piscinas, bem como aos pontos de interesse da cidade a bordo do comboio turístico e ainda à participação em workshops de dança, pintura, música, entre outros.

O objetivo final visa a integração destas famílias no concelho, através da formação pedagógica dos jovens e o auxílio aos pais, por forma a que estes consigam ativamente procurar emprego e alojamento e, assim, serem membros autónomos e ativos da sociedade.

A Vereadora da autarquia reforçou a vontade do Município de Viseu em apoiar a integração das famílias ucranianas refugiadas e expressou o desejo em ver este jovens encontrarem, em Viseu, um ambiente de alegria, de convívio e de amizade.

A rede solidária reafirma a disponibilidade da cidade de Viseu em ajudar as famílias refugiadas que aqui encontram um lar e apela a todos os cidadãos interessados em auxiliar esta e outras atividades a contactarem as entidades acima apresentadas.