Rede iNature na 25ª edição da INTUR em Valladolid

A rede iNature vai marcar presença, pela primeira vez, na INTUR – Feira Internacional de Turismo de Interior, com a oferta de Turismo de Natureza que representa em 12 áreas naturais classificadas da Região Centro de Portugal.

Na INTUR, que decorre em Valladolid (Espanha) de 17 a 20 de novembro, estará patente o espaço-abrigo iNature, que disponibiliza conteúdos audiovisuais que sintetizam os principais recursos e produtos destes territórios de grande valor ambiental e cultural.

De acordo com a iNature, esta participação vem dar continuidade à estratégia de valorização económica e social destes territórios.

“Reforça oportunidades no estabelecimento de contactos com novos mercados e na potencial integração da oferta da rede de parceiros em canais de distribuição e promoção internacionais, onde o mercado espanhol assume particular relevância pela proximidade e representatividade na procura turística do Centro de Portugal”, acrescentou.

A ação enquadra-se no eixo de comunicação e marketing da Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE iNature – Turismo Sustentável em Áreas Classificadas, cofinanciada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do CENTRO2020, do Portugal 2020 e da União Europeia.

A rede iNature inclui as áreas naturais do Estrela Geopark, Paisagem Protegida da Serra do Açor, Reserva Natural da Serra da Malcata, Paisagem Protegida Regional da Serra da Gardunha, Geopark Naturtejo, Vouzela – Parque Natural Local Vouga-Caramulo, Sítio Sicó/Alvaiázere, Parque Natural das Serras D’Aire e Candeeiros, Mata do Bussaco, ZPE Vale do Côa e Reserva da Faia Brava, Serra da Lousã e Paisagem Protegida da Serra de Montejunto.