Nelas, no distrito de Viseu, assinala 0 48.º aniversário de Abril de 1974 com uma reconstituição histórica, organização pelo CLDS.

“Para celebrar o Dia da Liberdade, o Município de Nelas apresenta um conjunto de iniciativas de índole institucional, cultural, recreativa, social e desportiva, que iniciam com o tradicional Hastear da Bandeira com Formatura dos Bombeiros Voluntários, em Canas de Senhorim e em Nelas, seguida de Sessão Comemorativa da Assembleia Municipal, onde os diferentes grupos parlamentares são convidados a intervir, perpetuando-se assim os valores da liberdade e democracia”, referiu está Câmara.

À tarde, explicou o município, há a Reconstituição Histórica do 25 de Abril de 1974, organizada pelo CLDS Nelas.

“Apela-se à participação de toda a comunidade, num momento de cidadania, assinalando-se de forma simbólica a tomada do Quartel do Carmo pelo Movimento das Forças Armadas no dia 25 de Abril de 1974”.

Destaque ainda para uma homenagem ao povo ucraniano e uma caminhada e um trail.