Receção às campeãs de basquetebol da ASSOC-AETCF

As atletas da ASSOC-AETCF (Associação de Solidariedade Social de Caparrosa – Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido Figueiredo), que se sagraram campeãs distritais de basquetebol nos escalões de sub14 e sub16, foram ontem recebidas no salão nobre da Câmara Municipal de Tondela. A homenagem estendeu-se também aos seus treinadores e dirigentes.

Durante a cerimónia, o presidente da Câmara Municipal de Tondela, José António Jesus, sublinhou que o concelho de Tondela tem-se afirmado na formação desportiva em vários domínios.

“Fazemos este reconhecimento à formação de basquetebol, ainda por cima no feminino, mas neste espaço também já valorizámos outros campeonatos e outras vitórias no futebol e no andebol. E não deixamos de reconhecer que temos um dos principais centros de formação no rugby, também muito no feminino”, acrescentou.

Ao longo da sua intervenção, José António Jesus destacou a interligação entre a ASSOC e o Agrupamento de Escolas, para o sucesso deste projeto.

“É muito relevante a escola perceber que a sua relação com a comunidade não se esgota naquilo que é o espaço letivo e que vai muito além disso. É igualmente relevante a dedicação dos pais e encarregados de educação”, apontou.

Já o responsável e coordenador técnico do clube campeão, Luís Polana, destacou que este é já um projeto de grande abrangência, uma vez que já não conta apenas com atletas do concelho de Tondela.

“Temos também atletas de concelhos limítrofes e, para que este projeto se amplie, são necessárias novas parcerias. Este projeto tem de alargar horizontes, pois já temos atletas que vêm do concelho de Santa Comba Dão, no próximo ano atletas que vão chegar de Viseu e se calhar de alguns concelhos bem distantes”, referiu.

A cerimónia contou também com a presença do presidente da Associação de Basquetebol de Viseu, Jorge Duarte, que se congratulou com a realização desta cerimónia.

“Este é um projeto ambicioso que começa a dar os seus frutos e é importante agradecer a presença, o apoio e o carinho dos pais e felicitar a equipa técnica, na pessoa do senhor Luís Polana que é um dos melhores técnicos da zona centro. Deixo também um agradecimento Município de Tondela que sempre tem acarinhado e ajudado a modalidade do basquetebol, a entidade que gere a modalidade no distrito agradece a vossa abertura e colaboração”, concluiu.