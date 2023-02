Reabilitação do antigo Orfeão de Viseu concluída no final do primeiro trimestre

As obras de reabilitação do edifício do antigo Orfeão de Viseu, que integram a estratégia de revitalização do centro histórico, deverão estar concluídas no final do primeiro trimestre do ano, anunciou hoje a autarquia.

Com estas obras, que representam um investimento de 1,7 milhões de euros e têm um prazo de execução de 18 meses, será possível devolver à comunidade aquele que é considerado um dos edifícios mais emblemáticos do centro histórico de Viseu, na Rua Direita.

“Esta é uma obra relevante para trazer mais dinamismo à Rua Direita, reabilitando um imóvel histórico de grande importância para o concelho e para o centro da cidade”, afirmou o presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas.

No entender do autarca social-democrata, “este é mais um excelente exemplo de reabilitação urbana e que está a avançar bem e de forma consistente”, prevendo a empresa municipal Viseu Novo Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) que esteja concluída em breve.

Segundo a autarquia, a intervenção está a seguir “os princípios da reabilitação sustentável, com respeito pela identidade, memória e traça original do edifício”, estando a ser mantidos “elementos distintivos como a cobertura, o conjunto de azulejos, as escadarias, os tetos, o lanternim, as alvenarias de tabique, as carpintarias interiores e exteriores e pavimentos de soalho de madeira”.

“A empreitada está também a contemplar o reforço estrutural do desvão e estrutura da cobertura, paredes de tabique e de granito incluindo a substituição do seu revestimento da cobertura com telha de barro, aplicação de todas as infraestruturas necessárias ao seu funcionamento, ampliação com um novo corpo (na sua parte posterior) e arranjo geral do logradouro”, acrescentou.

As obras de reabilitação do edifício do antigo Orfeão vão permitir à Câmara e à SRU dar continuidade à estratégia de revitalização do centro histórico através da criação de novas âncoras.

O município pretende “recuperar a atividade cultural inerente ao uso dos salões existentes (e que estão a ser reabilitados com a preservação das suas características originais), de modo que seja possível o funcionamento” de várias atividades, como a Universidade Sénior do Rotary Club de Viseu.