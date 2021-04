Reabertura das feiras e mercados não alimentares no concelho de Oliveira de Frades

No âmbito do Plano de Desconfinamento que teve inicío, dia 5 de abril, e de acordo

com o despacho do Presidente da Câmara Municipal, Paulo Ferreira, reabrem as feiras e

mercados não alimentares no concelho, estando a próxima feira quinzenal de Oliveira de

Frades agendada para o dia 12 de abril (2ª feira).

Para o funcionamento da feira, foi delineado um Plano de Contingência pelo Município que

deverá ser, rigorosamente, cumprido por vendedores e clientes.

O acesso à feira deve ser feito, obrigatoriamente, com uso de máscara e após desinfeção das

mãos, devendo os clientes e vendedores manterem a distância de segurança (2m).