REABERTURA DA FEIRA QUINZENAL DE MANGUALDE

Como é do conhecimento público, iniciou-se ontem, dia 18 de maio, a segunda fase de desconfinamento. Nesta nova etapa, abrem-se novas atividades, nomeadamente as escolas, as creches, os cafés, os restaurantes, as lojas comerciais até 400m2, etc. Neste contexto de desconfinamento, e com a abertura progressiva das diferentes atividades, salvaguardando sempre como preocupação principal a segurança sanitária, reservou a Câmara Municipal de Mangualde para este período a abertura da Feira Quinzenal, também ela de forma progressiva.

Assim, a Feira Quinzenal Municipal, que se realizava duas vezes por mês (às segundas e quartas, quintas-feiras de cada mês), vai reabrir a sua atividade no próximo dia 28 de maio, duma forma gradual, obedecendo às regras de proteção sanitária. A reabertura será, de momento, limitada a dois sectores: a venda de plantas e produtos hortícolas; e a venda de produtos alimentares. O horário de funcionamento será das 7h30 às 12h00.

No âmbito do Plano de Contingência de Calamidade que o país atravessa, a abertura ao público observará todas as normas da Direção Geral da Saúde (DGS), no cumprimento do distanciamento físico (2m), na etiqueta respiratória, no uso obrigatório de máscara e na higienização das mãos com gel desinfetante a disponibilizar pelo município à entrada e à saída do recinto da feira. As entradas e saídas serão coordenadas através de sinalização própria.

“Este regresso da nossa Feira Quinzenal é importante não só para os feirantes e os comerciantes, mas também para a população, para o seu bem-estar social e económico”, sublinhou Elísio Oliveira. “O alargamento progressivo da Feira a outros sectores será avaliado em função da evolução da pandemia no país e no nosso concelho”, conclui o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde.