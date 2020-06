“Raphael Almeida renova por uma temporada”

O Lusitano Futebol Clube chegou acordo com o defesa

Raphael Almeida, de 26 anos, para a renovação do seu vínculo ao clube por

mais uma temporada, a 2ª consecutiva do atleta no clube.

Está assim assegurada a nona renovação no plantel que estará às

ordens de Rogério Sousa. Recorde-se que na época transacta Raphael A.

alinhou em 26 jogos tendo realizado 2340 minutos e apontado 3 golos. O

defesa português soma, ao serviço do Lusitano, um total de 57 jogos

disputados e 4 golos marcados.