Rally Resende – Douro Verde Cancelado

A Câmara Municipal de Resende e o Targa Clube, face ao atual momento que vivemos e por força das últimas medidas decretadas pelo Governo, veem-se forçados na data prevista (28/29 de novembro) a não poderem realizar a prova.

O agravamento do surto epidémico nos últimos dias, bem como as normas impostas, impedem que as equipas inscritas não possam realizar o reconhecimento do percurso e põe em risco a presença de autoridades ligadas a segurança da mesma, nos dias da prova.

Estes factos que muito lamentamos, leva-nos a informar que estamos a envidar todo o nosso esforço para que tão breve quanto possível e a situação o permita, possamos vir a realizar o evento.

Resta-nos agradecer e esperar a compreensão de todas as Entidades Públicas e Particulares que se disponibilizaram para integrarem a organização na esperança de levar a bom porto esta nossa prova tão breve quanto possível.

A Comissão Organizadora