Raid TT Vinhos Beira Interior só em janeiro

As recentes medidas do Conselho de Ministros no âmbito da atual Pandemia levaram ao adiamento do 4º Raid TT Vinhos Beira Interior, previsto para novembro, e que tem agora marcação para o fim de semana de 22 a 24 de janeiro de 2021.

Numa organização conjunta do Município de Pinhel e do Clube Escape Livre, o 4º Raid TT Vinhos Beira Interior tinha tudo preparado e devia ir para o terreno já no fim de semana de 20 a 22 novembro. O Clube Escape Livre, detentor do selo Clean & Safe, através das Organizações Escape Livre, estava já na posse de todas as necessárias autorizações, desde o parecer do ICNF, da GNR, das Infraestruturas de Portugal, Município de Pinhel e, claro, da entidade de saúde que, não só emitiu parecer favorável, como elogiou o plano de contingência apresentado pelo Clube.

Com novo estado de emergência em vigor e, concretamente, com as medidas de limitação de circulação ao fim de semana nos concelhos sinalizados, como é o caso de Pinhel, não será possível realizar este evento na data prevista.

Após contactos entre todas as partes, Clube Escape Livre, Município, patrocinadores e operadores económicos do concelho, foi decidido pelo seu adiamento, e não cancelamento, como explica Luis Celínio, Presidente do Clube Escape Livre: “A quinze dias do 4º Raid TT Vinhos Beira Interior, com tudo preparado, com todas as autorizações e acauteladas todas as medidas sanitárias, esta impossibilidade é um rude golpe. Naturalmente compreendemos e aceitamos, mas, porque esta iniciativa para além de um evento turístico e de lazer para os participantes é para os territórios que percorre uma mais valia económica através dos alojamentos contratados, das refeições encomendadas e das visitas programadas, tínhamos que adiar e nunca cancelar. Estamos confiantes que os esforços dos portugueses nas próximas semanas serão recompensados e que em janeiro poderemos realizar o evento em segurança.“