Rafael Barbosa. Um agitador para o meio-campo do Tondela

Não será uma estreia, mas quase. Após cinco temporadas em que foi uma das estrelas mais cintilantes da II Liga, Rafael Barbosa assinou pelo Tondela até 2023 e terá de forma efetiva uma grande oportunidade para provar entre a elite do futebol português o que tem vindo a demonstrar no segundo escalão, numa fase em que já conta 24 anos.

Em 2017-18 esteve perto de se estrear no primeiro escalão, quando passou a ser presença assídua nos treinos às ordens de Jorge Jesus no Sporting, e na época seguinte chegou mesmo a jogar no patamar maior do futebol nacional com a camisola do Portimonense, mas uma altercação com o presidente da SAD dos algarvios, Rodiney Sampaio, colocou um fim abrupto a essa aventura, que já não estava a correr bem.

Embora já tenha assumido que o seu “espaço de eleição é a 8 ou a 10” – “é onde me sinto mais confortável e, creio, rendo mais”, considerou –, o jogador natural de Amarante também pode atuar nos corredores laterais, mas é com carta branca para aparecer num raio de ação alargado que mais tem brilhado pelas equipas por onde tem passado.

Quando é colocado nas alas, acaba por aparecer muitas vezes em zonas interiores, fazendo movimentos diagonais de fora para dentro e acabando mesmo por funcionar como o organizador de jogo da sua equipa, sendo rara a jogada de ataque que não passa pelos seus pés. Criativo e dotado de classe e técnica apurada, é um autêntico descobridor de espaços, para o próprio e para os companheiros.

Com grande capacidade para se desenvencilhar muito bem em espaços curtos, velocidade e visão de jogo, é um agitador que imprime dinâmica aos ataques da sua equipa ao acelerar o jogo através de combinações rápidas com os companheiros ou por via da condução do esférico. Por ter estas características, é capaz de servir uma formação que goste de chegar à frente em ataque posicional, de forma mais pausada e paciente, ou uma equipa talhada para ferir o adversário em contra-ataque.

Atendendo ao futebol tecnicista que está no ADN dos treinadores espanhóis e que durante a sua apresentação como novo treinador tondelense Pako Ayestarán prometeu uma equipa com “iniciativa” que seja “proativa”, mas que “o mais importante é ver quais são os jogadores e quais as capacidades para obter o melhor das suas qualidades”, Rafael Barbosa poderá ter aqui uma oportunidade de ouro para tornar-se um sério candidato a jogador revelação da I Liga em 2020-21.

Para trás ficam 17 internacionalizações pelas seleções jovens portuguesas (entre sub-15 e sub-21) e 119 jogos e 17 golos na II Liga.

https://davidjosepereira.blogspot.com/2020/08/rafael-barbosa-tondela-zerozero.html?fbclid=IwAR0RZLyagVCN7oWtlU4CaljeEq_YPDCRtjmmmXcq9VBI3AxLX9THam8VK9s