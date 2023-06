Rafael Barbosa e Marcelo Alves de saída do Tondela

O médio Rafael Barbosa e o defesa Marcelo Alves estão de saída do Tondela, anunciou hoje em comunicado a SAD do clube da II Liga de futebol.

“A CD Tondela – Futebol SAD informa que o atleta Rafael Barbosa termina a sua ligação contratual com os ‘auriverdes’ no dia 30 deste mês de junho”, escreveu a SAD na nota de imprensa.

O médio de 27 anos, natural de Amarante, distrito do Porto, fez três épocas ao serviço do Tondela, num total de 104 jogos registados em todas as competições, com 11 golos marcados e nove assistências.

A SAD do clube beirão anunciou também a saída do atleta Marcelo Alves, que também “termina a sua ligação contratual com o clube”, “no dia 30 deste mês” de junho.

O defesa central brasileiro, de 25 anos, esteve época e meia no Tondela, tendo registado 51 jogos, com quatro golos apontados, todos nesta ultima temporada.

Em ambos os comunicados de imprensa, o Tondela “enaltece o profissionalismo demonstrado” ao serviço do clube beirão e deseja “felicidades para o futuro” dos dois atletas.