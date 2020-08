Rafael Barbosa assina pelo Tondela

O médio ofensivo Rafael Barbosa assinou pelo Tondela até 2023, anunciou ontem a SAD do clube da I Liga portuguesa de futebol.

“Rafael Barbosa é ‘auriverde’. O CD Tondela – Futebol SAD informa que chegou a acordo com o Sporting CP para a transferência de Rafael Barbosa”, informa o clube na página oficial da internet.

Segundo o anúncio, “o médio ofensivo, de 24 anos, natural de Amarante, assina um contrato válido até junho de 2023. O jogador já realizou exames médicos e estará no treino de amanhã (quarta-feira) às ordens do treinador Pako Ayestarán”.

“Sou um médio de ataque, que pode jogar em várias posições. Venho com uma grande ambição de poder responder afirmativamente a esta aposta que o Tondela fez em mim. Estou muito contente com esta mudança e a partir de agora sou mais um para ajudar este grande clube nos seus objetivos”, avançou ao clube o novo camisola 70.

O Tondela destaca ainda que o atleta tem “várias internacionalizações pelas seleções jovens de Portugal”.

O clube ‘beirão’, que está no Centro de Treinos/Estágios do Luso em estágio de pré-temporada, até 05 de setembro, já contratou Salvador Agra, Pedro Trigueira e agora Rafael Barbosa e fez contratos profissionais com Telmo Arcanjo e Tiago Almeida.

O Tondela também trocou de treinador, ao assinar com Pako Ayestarán, que substituiu Natxo González.