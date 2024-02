Quinta da Cruz mostra arte postal em 164 “declarações” vários países

A Quinta da Cruz – Centro de Arte Contemporânea, no Edifício do Forno, acolhe a partir do dia 17 a V Mostra de Arte Postal, resultado da convocatória internacional lançada em 2022, sob o mote “Viseu Encontrei o Meu Amor”.

Segundo um comunicado de imprensa da Câmara Municipal de Viseu, estarão patentes “164 “declarações” de amor à arte e ao território” de ‘Viriato’ feitas com “diferentes técnicas e materiais, desde pintura em aguarela e acrílico, à fotografia ou tinta da China, mas também diversas colagens e trabalhos com relevo”.

“Em exibição vão estar 55 obras de 38 artistas – estes provenientes de 14 países -, às quais se somam outras 109 criações, resultado da participação de várias escolas e famílias nas Oficinas de Arte Postal, realizadas em 2023”, indicou.

O projeto de Arte Postal é desenvolvido há cinco anos e conta já com uma participação superior a 550 envios, oriundos de vários pontos do mundo, referiu a Câmara de Viseu.