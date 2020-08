Quem está preparado? Bicicletas voltam a subir a Serra da Estrela

A tradição manda que em agosto o ponto mais alto de Portugal continental seja visitado pelos amantes do ciclismo. Este ano a pandemia Covid 19 impede a realização da Volta a Portugal, e o mesmo se passou com os eventos de massas como o Granfondo Serra da Estrela, mas os ciclistas amadores podem enfrentar as encostas da Serra da Estrela, participando de um desafio baseado num conceito inovador.que vai decorrer de 15 de agosto a 18 de outubro .

A apresentação do “Serra da Estrela Riders Challenge ”,

organizado pela Ultra Spirit Sports e pelo Clube Chronos, decorreu esta sexta-feira, 7 de agosto , no Centro de Interpretação da Torre do Estrela Geopark , a 1993 metros de ALTITUDE.

O conceito deste desafio de ciclismo de estrada passa por cumprir três etapas , correspondentes a três circuitos desenhados nas vertentes que rodeiam o maciço central, com inícios e finais em Manteigas e em Seia . Ao contrário dos eventos com data e hora específica, neste desafio os partici- pantes têm cerca de dois meses para alcançarem o objetivo final –a conclusão das três etapas –podendo escolher dias e horários para cumprir os diversos trajetos.

ETAPA ESTE

Distância: 77 km | Desnível acumulado: 2.550 m (d+) Pontos de Passagem:

Manteigas –Vale da Amoreira –Verdelhos –Teixoso – Covilhã –Piornos –Torre –Manteigas

ETAPA OESTE

Distância: 102 km | Desnível acumulado: 2.450 m (d+) Este circuito é passível de ser efetuado com início e final em

Seia ou Manteigas, sendo validado nas duas versões correspon- dentes a estas duas portas de entrada.

Pontos de Passagem:

Versão Manteigas Manteigas –Torre –Sabugueiro –Seia – Gouveia –Penhas Douradas –Manteigas.

Versão Seia: Seia –Gouveia –Penhas Douradas –Manteigas – Torre –Sabugueiro –Seia.

ETAPA SUL

Distância: 115 km | Desnível acumulado: 3.100 m (d+) Pontos de Passagem:

Seia –Valezim –Vide –Pedras Lavradas –Alvoco da Serra – –Loriga –Adamastor –Torre –Sabugueiro –Seia

A sinalização de percursos, registo de dados, validação dos objetivos e a performance dos atletas é feita através de dispositivos eletrónicos e plataformas digitais já desenvolvidas para este fim, recursos que a organização utiliza para gerir e verificar todos os dados.

O Turismo do Centro e as Câmaras Municipais de Manteigas e Seia apoiam esta iniciativa que pretende ser um contributo para consolidar o destino Serra da Estrela como referência para o Turismo Desportivo e, em particular, para o ciclismo de estrada.

O “Serra da Estrela Riders Challenge ” envolve não só a comunidade ciclística, mas mas também o território, através dos agentes locais ligados ao Turismo, que se associam a esta iniciativa oferecendo condições especiais aos participantes deste desafio, conjugando forças para dinamizar a Serra da Estrela em torno de um dos principais ativos da região: a rede de estradas desenhadas no único cenário de alta montanha português.