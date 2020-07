Queimaduras solares nos pés são muito frequentes e podem originar cancro

Os pés são a parte do corpo mais exposta ao sol, em especial na época do Verão. A exposição excessiva ao sol, principalmente nas horas em que o calor é mais forte, pode originar queimaduras solares, uma das principais causas de cancro na pele. Os pés são habitualmente negligenciados nos cuidados de proteção solar.

As queimaduras solares ocorrem quando a radiação ultravioleta atinge a camada superficial da pele, provocando uma lesão das suas células e um processo inflamatório agudo, que é possível reconhecer pela vermelhidão da pele.

A principal causa, passa pela falta de cuidados com os pés, como a não utilização de protetor solar ou pouca utilização nessa zona e ainda a sua exposição solar nas horas de maior calor.

Em caso de exposição solar excessiva dos pés deve colocar, imediatamente, pomadas hidratantes e anti-inflamatórias e compressas de água fria no sentido de aliviar a dor provocada pela queimadura.

Para evitar queimaduras solares nos pés é essencial colocar corretamente o protetor solar, com fator elevado de proteção, no dorso dos pés e nos dedos. Este simples gesto pode fazer toda a diferença na prevenção de queimaduras e consequentemente cancro na pele. As pessoas mais fragilizadas como os idosos e as crianças devem ter uma atenção redobrada, uma vez que a pele é, muitas vezes, mais sensível.

É recomendável ainda hidratar bem os seus pés e evitar a exposição solar nas horas de maior calor, nomeadamente entre as 11h e as 16h, procurando espaços frescos e sombras, uma vez que, para além das queimaduras previne o desenvolvimento de bolhas e descamação da pele.

Se porventura sentir algum sintoma como dor, bolhas, vermelhidão, perca de pele nos seus pés, deve marcar rapidamente uma consulta com um podologista, para um diagnóstico e tratamento adequados.

Francisco Oliveira Freitas, podologista responsável pelo Centro de Podologia de Famalicão