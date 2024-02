Quatro suspeitos de tráfico de droga na região de Viseu em prisão preventiva

Quatro de cinco homens detidos pela GNR ficaram em prisão preventiva por suspeita de crime de tráfico de droga nos concelhos de Lamego e Resende, disse hoje à agência Lusa fonte da GNR.

“Quatro dos cinco detidos foram ouvidos hoje no Tribunal de Viseu e ficaram em prisão preventiva. O outro indivíduo foi constituído arguido e os factos encaminhados para o Tribunal de Lamego”, afirmou à agência Lusa a fonte da GNR.

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Lamego do Comando Territorial de Viseu da GNR tinha detido na quarta-feira “cinco homens com idades compreendidas entre os 21 e os 33 anos, por o crime de tráfico de estupefacientes”.

Segundo uma nota de imprensa da GNR, a ação decorreu nos concelhos de Lamego e Resende, no norte do distrito de Viseu, e a investigação, que decorria há cerca de dois anos, levou ao cumprimento de 12 mandados de busca.

Destes 12 mandados de busca, seis foram realizados em domiciliárias e outros tantos em veículos e garagens e, segundo o documento, houve também “quatro mandados fora de flagrante delito”.

“No decorrer da ação os suspeitos foram detidos e foi apreendido o seguinte material: 876 doses de haxixe; 335 doses de cocaína; 48 doses de MDMA; 15 gramas de creatina mono hidratada e um comprimido ecstasy”, detalha o comunicado da Guarda.

Foram ainda apreendidas “três balanças de precisão; uma máquina de vácuo; uma viatura; um computador portátil; oito telemóveis; 4.766 euros em numerário e diverso material de embalamento e doseamento”.

A GNR informou ainda que a ação contou com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lamego e com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) de Viseu.

Assim como com o apoio de militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Moimenta da Beira, também distrito de Viseu, e elementos do Destacamento Territorial de Lamego da GNR.