Quatro cidadãos detidos por tráfico de estupefacientes em Moimenta da Beira

O Comando Territorial de Viseu da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Moimenta da Beira, anunciou hoje que deteve no sábado quatro cidadãos por crime do tráfico de estupefacientes.

As “duas mulheres de 23 e 26 anos e dois homens de 24 e 36 anos” foram detidas no âmbito de uma ação de fiscalização realizada por militares da GNR.

“Os militares da GNR abordaram os suspeitos nas imediações de um festival de música eletrónica, os quais evidenciavam um comportamento suspeito. Na sequência da ação foram efetuadas revistas pessoais de segurança aos suspeitos”.

Das revistas efetuadas, os militares apreenderam “110 doses de haxixe; nove doses de liamba; uma dose de cocaína e cinco doses de MDMA” e, no decurso da ação policial foram ainda “elaborados dez autos por consumo de estupefacientes”.

A operação contou com o reforço dos Postos Territoriais de Moimenta da Beira, Sernancelhe e Tabuaço e de binómios do Destacamento de Intervenção (DI) de Viseu.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira.