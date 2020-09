Quais são os e-Sports mais populares em Portugal?

Os e-Sports ou desportos electrónicos estão a monopolizar as preferências do público português, especialmente agora que muitos jogadores dispõem de maior tempo de lazer para somar a este tipo de entretenimento virtual.

Utilizadores de todas as idades, profissões e de diferentes estratos sociais de Portugal vêem ressurgir seu entusiasmo pelos videogames em eventos ou com apostas em grandes torneios internacionais desde plataformas como Betway desde a comodidade do lar.

Este evidente crescimento nas competições dos eSports tem propiciado o sucesso de os desportos electrónicos, é por isso que lhe mostramos quais são os mais populares em Portugal.

Counter Strike

Counter Strike é o desporto electrónico preferido dos portugueses para jogar e apostar em plataformas como Betway Portugal. Têm-se formado no país equipes altamente competitivas, e com alto nível de profissionalismo neste campo de entretenimento.

A nação lusa é muito bem representada por um esquadrão de 20 jogadores de alto desempenho com um histórico de prémios até 0,85946€. Quanto aos jogadores individuais, Counter Strike continua a ser um dos jogos mais populares em Portugal com 17 gamers especialistas em eSports que conseguiram ganhar 44,2096€ em prémios.

Várias gerações têm desfrutado, durante mais de 20 anos, atacar e atirar no inimigo até vencer em um ambiente de ação, isto é Counter Strike, um divertido videogame online em primeira pessoa, multijogador, desenvolvido pela companhia Valve, criadora das bem-sucedidas sagas Portal e Half Life.

Confrontam-se duas equipes (terroristas vs forças especiais) de dez jogadores. Em torneios profissionais os jogadores têm que superar 30 rodadas em um tempo máximo de dois minutos.

Fornite

Os registros de jogadores alcançados pelo Fornite desde o início do ano superaram títulos de grande popularidade no mercado português como League of Legends e PUBG em Twitch.

Este videogame estilo Battle Royale da Epic Games contabilizou apenas em abril 3.200 milhões de horas jogadas na plataforma e continua em constante renovação marcando tendência como entretenimento interativo online.

Trata-se de um ˈshooterˈ em terceira pessoa no qual um total de 100 jogadores, individualmente ou em coletivo, devem manter-se com vida e exterminar o resto dos inimigos em um mapa que progressivamente se vai reduzindo.

A novidade de Fortnite é que oferece a oportunidade de construir grandes fortalezas para proteger-se do rival. Fornece recursos materiais e ferramentas para alcançar objetos e sobreviver em um ambiente de batalha.

League of Legends

Desde seu lançamento em 2009 League of Legends (Lol) tornou-se um dos jogos online, multijogador, com mais seguidores da Europa e outras latitudes do mundo. Para subsistir no jogo, segundo o papel que assume, há que aplicar estratégias em forma rápida e em tempo real.

A ideia é proteger nossa base e destruir as bases dos rivais usando um mapa, avança-se de nível ao cumprir as respectivas missões. Durante o jogo você pode adquirir personagens, recursos materiais e ferramentas para alcançar os objectivos e provocar maiores danos ao equipamento inimigo.

Em ‘Lol’ se enfrentam duas equipes em diferentes cenários de batalha e modos de jogo, cada qual com um estilo diferente, já que o jogo brinda grande quantidade de opções aos usuários nos níveis de habilidade.

Este videojogo de estratégia já conta com uma comunidade numerosa de utilizadores portugueses, mas, de um ponto de vista mais competitivo, muitos jogadores consideram que requer um maior investimento e uma mudança de aptidão dos jogadores.

League of Legends é um dos desportos electrónicos mais relevantes no âmbito dos eSports, milhares de fãs lusos esperam todos os anos o LCS Europe, o campeonato da Europa e a Copa do Mundo em que podem participar os profissionais e ganhar milhões de euros.

Na European Masters participam duas equipas provenientes das rondas de qualificação da Liga Portuguesa de League of Legend (LPLOL), evento internacional no qual são premiados os melhores jogadores do continente.