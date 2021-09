PV Editora lança duas novas publicações

“Sociologia da comunicação”, de Paulo M. Barroso e “A etnografia de Aquilino Ribeiro”, da autoria de José Manuel Sobral são dois novos livros a lançar amanhã, 9 de setembro, pela PV Editora.

Com apresentação de João Luís Oliva, Conselheiro da PV Editora e Professor Universitário, a cerimónia de lançamento das duas obras decorre a partir das 15:30 horas no Auditório dos Serviços Centrais do Instituto Politécnico de Viseu.

A PV Editora é um projeto criado em 2018 e tem por missão promover a cultura e o conhecimento através do livro, publicando obras de interesse cultural, artístico, académico, científico, pedagógico e didático de autores viseenses, do Politécnico de Viseu, e outros, valorizando o conhecimento gerado na região e no território, e apoiando os fins e atribuições do IPV.

Conhecer os autores:

Paulo M. Barroso é docente na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu.

É detentor de licenciatura, mestrado e diploma de estudos avançados (DEA) em Ciências da Comunicação; licenciatura, mestrado e doutoramento em Filosofia; diploma de estudos avançados (DEA) em Filosofia e pós-doutoramento em Ciências da Comunicação.

É ainda investigador científico com interesses de investigação nas mesmas áreas de lecionação e de formação académica: Sociologia da Comunicação, Ética e Deontologia da Comunicação e Semiótica.

José Manuel Sobral, natural de Viseu, é investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Tem dedicado a sua atenção ao estudo da sociedade rural portuguesa, da família e do parentesco, do nacionalismo, do racismo, da memória social, das epidemias (pneumónica), da alimentação e da cozinha e da história da antropologia portuguesa.

Entre as suas publicações, como autor e editor, encontram-se os livros: Trajetos: o Passado e o Presente na Vida de uma Freguesia da Beira (1999); em co-autoria publicou: A Pandemia Esquecida (2009); Identidade Nacional, Inclusão e Exclusão Social (2010); Portugal, Portugueses: Uma Identidade Nacional (2012); Food between the Country and the City: Ethnographies of a Changing Global Foodscape, (2014); Etnicidade, Nacionalismo e Racismo: Migrações, Minorias Étnicas e Contextos Escolares (2015).

Foi presidente da Associação Portuguesa de Antropologia (APA) e diretor da revista Análise Social.

José Manuel Sobral é conselheiro da PV Editora desde a sua criação, tendo participado no lançamento da editora e do primeiro livro, em 2018.