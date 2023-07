PSP realiza operação especial de prevenção criminal em Lamego

O Comando Distrital de Viseu da Polícia de Segurança Pública, através da Divisão Policial de Lamego, anunciou que realizou, na noite de sábado para domingo, uma operação especial de prevenção criminal na cidade de Lamego, no norte do distrito de Viseu.

Segundo um comunicado de imprensa, foram desenvolvidas “ações de fiscalização rodoviária e de estabelecimentos de restauração e de bebidas, assim como revistas a pessoas e buscas a veículos” com “especial incidência na deteção e apreensão de armas proibidas”.

Neste sentido, foram “alvo de buscas e fiscalização 87 viaturas”, que resultaram na “elaboração de 25 autos de contraordenação no âmbito rodoviário, 17 por excesso de velocidade, duas por condução com excesso de álcool no sangue”.

“Três por falta de inspeção periódica obrigatória, um por falta de seguro obrigatório e outro por não utilização do cinto de segurança” acrescentou a PSP, adiantando que foram revistadas “21 pessoas com idades compreendidas entre os 16 e os 46 anos de idade”.

Este tipo de ações visa a prevenção e combate da criminalidade violenta e grave e o reforço do sentimento de segurança nas zonas de diversão noturna, bem como junto da população em geral.