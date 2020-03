PSP identificou dois cidadãos pela prática de do crime tráfico/consumo de estupefacientes

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico/consumo de estupefacientes e prosseguindo os seus objetivos de prevenção e combate à criminalidade, no passado dia 28 de fevereiro, desencadeou uma operação policial que culminou com a detenção de dois cidadãos do sexo masculino, com 48 e 26 anos de idade, pela prática do crime de tráfico/consumo de produto estupefaciente.

Das detenções resultou a apreensão de cerca de 377 doses de produto suspeito de ser estupefaciente: 140 de Heroína, 228 de Cocaína e 9 de Haxixe, sendo ainda apreendido valores monetários entendidos como rendimentos da referida atividade ilícita e vários telemóveis.

Esta acção desenvolvida pela Esquadra de Investigação Criminal focou o combate ao tráfico de estupefaciente promovendo o aumento do sentimento de segurança da população Viseense.