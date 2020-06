PSP deteve dois cidadãos por condução de veiculo automóvel com taxa de alcoolemia

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, no âmbito da Prevenção Rodoviária, entre o fim-de-semana e o dia de hoje, deteve três cidadãos pela prática dos seguintes ilícitos criminais:

– 02 cidadãos de 25 e 63 anos de idade, sendo o primeiro do sexo masculino, por condução de veículo automóvel com uma taxa de alcoolemia de 1,77g/l e 2,30g/l de álcool no sangue, respetivamente;

– 01 cidadã de 30 anos de idade por condução de veículo automóvel sem habilitação legal para o efeito.

As detidas foram notificadas para serem presentes no Tribunal Judicial desta cidade.