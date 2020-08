PSP – Detenção de indivíduo por condução de veículo automóvel com taxa de alcoolemia de 1.66g/l

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, no âmbito da sua atividade operacional, no dia 15 de agosto, deteve um cidadão, de 20 anos de idade, por condução de veículo automóvel com uma taxa de alcoolemia de 1,66 g/l de álcool no sangue.

Esta Policia no dia 16 de agosto, pelas 02H15, deteve também um cidadão, do sexo masculino, de 39 anos de idade, por resistência e coacção sobre funcionário. Na sequência da resolução de uma ocorrência por desordem, um dos intervenientes adotou uma postura agressiva com injúrias e ameaças aos agentes policiais.