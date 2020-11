PSP de Viseu integra Programa Escola Segura

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, através dos elementos policiais integrados no Programa Escola Segura e com a colaboração da Esquadra de Trânsito, realizou nas últimas semanas várias ações de sensibilização sobre Prevenção e Segurança Rodoviária.

As ações de sensibilização foram efetuadas através da plataforma ZOOM, estiveram envolvidos cerca de 130 alunos do 9º. Ano e CEF e 06 docentes da Escola Secundária Viriato.

Estas ações estão associadas às celebrações do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, comemorado no dia 15 de novembro e dedicado à memória dos “muitos milhões de pessoas falecidas ou feridas em desastres de viação em todo o mundo”. Estas celebrações prestam ainda homenagem às equipas de emergência, à polícia e aos profissionais médicos que diariamente lidam com as consequências traumáticas da sinistralidade.

Pretende-se com estas ações alertar os jovens para os cuidados que devem ter ao andar na rua, em especial no atravessamento de passadeiras, ao circularem com veículos, nomeadamente na utilização de velocípedes, e do uso do cinto de segurança quando se fazem transportar em veículos automóveis. Acreditamos assim, estar a formar melhores cidadãos que, no futuro, como peões, condutores ou passageiros, contribuirão para a redução da sinistralidade rodoviária.

A Polícia de Segurança Pública de Viseu está disponível ao longo do ano letivo para continuar a realizar ações de sensibilização sobre esta temática, adaptadas às especificidades da situação atual de combate à Pandemia da doença covid- 19.