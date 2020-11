PSP da Guarda desmantela rede de tráfico de estupefacientes na cidade

O comandante distrital da PSP da Guarda, Carlos Resende da Silva, disse hoje que com a detenção de 12 pessoas por tráfico de estupefacientes, aquela força de segurança desmantelou a rede que “apresentava maior expressão” na cidade.

A PSP da Guarda anunciou hoje a detenção de 12 pessoas, sete homens e cinco mulheres, com idades compreendidas entre 17 e 51 anos, por alegado tráfico de estupefacientes.

Os suspeitos foram detidos na terça-feira, no âmbito de uma operação policial “de grande escala de combate ao tráfico de estupefacientes na cidade da Guarda”, segundo a fonte.

“Esta operação teve como objetivo fazer cessar a atividade de tráfico de droga que apresentava maior expressão na cidade da Guarda, neste momento”, sublinhou o superintendente Carlos Resende da Silva.

O responsável, que falava em conferência de imprensa, adiantou que o tráfico de droga tem “uma expressão pequena” naquela cidade e, pelo número de detidos, a operação terá permitido “desmantelar toda a rede” que atuava localmente.

Durante a ação policial, a PSP da Guarda apreendeu seis doses de ‘ecstasy’, quatro doses de heroína, duas doses de haxixe, 18,55 gramas de liamba e 0,62 gramas de morfina.

Foram também apreendidos 640 euros em numerário, duas balanças digitais, diversos objetos e material relacionados com o tráfico de estupefacientes, uma espingarda de calibre 12 milímetros (mm), uma carabina de pressão de ar, uma soqueira, uma arma de alarme, uma munição de calibre 6.35 mm e um cartucho de calibre 12 mm.

“Não foi [apreendida] uma quantidade grande [de produtos estupefacientes], o que espelha a pequena dimensão do tráfico de droga existente na cidade da Guarda”, observou o Comandante Distrital da PSP.

Segundo o superintendente, tudo indica que os detidos estavam associados entre si, realizavam “este tipo de atividade, embora com muitas flutuações”, e “faziam as suas aquisições em pequenas quantidades”.

Os detidos dedicavam-se à venda “de pouca monta”, diretamente ao consumidor, admitiu.

Carlos Resende da Silva disse ainda que todos os envolvidos na atividade criminosa foram detidos durante a ação que deu cumprimento a 12 mandados de detenção fora de flagrante delito e à realização de 18 buscas domiciliárias, 16 na cidade mais alta do país (com especial incidência no bairro das Lameirinhas) e duas nas freguesias de Famalicão da Serra e Alvendre.

Os 12 detidos estão hoje a ser presentes nos Serviços do Ministério Público do Tribunal Judicial da Comarca da Guarda para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.

Segundo a PSP, seis dos detidos têm antecedentes criminais pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.

A operação envolveu elementos dos Comandos Distritais da PSP da Guarda, de Viseu e de Castelo Branco, da Unidade Especial de Polícia e de militares do Comando Territorial da GNR da Guarda.