PSP – ATIVIDAVE OPERACIONL

No âmbito da prevenção criminal através do patrulhamento auto e apeado, o Comando

Distrital da Policia de Segurança Pública de Viseu, através dos Polícias da Esquadra sede, informa

que no dia 5 de outubro, pelas 01H20, na Rua do Coval, procedeu à detenção de um cidadão de 41

anos de idade, por condução de veiculo em estado de embriaguez. Depois de ser efetuado o teste ao

condutor, o mesmo acusou uma TAS (Taxa de Álcool no Sangue) de 1,74 g/l.

Hoje, pelas 01H55, na Av. Mário Soares, foi também detido, com uma taxa de alcoolemia de

2,11g/l de álcool no sangue, um cidadão de 32 anos de idade. O mesmo foi interveniente em acidente

de viação no qual resultou apenas danos materiais.

Os mesmos foram presentes no Tribunal Judicial desta cidade.