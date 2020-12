PSP – Atividade Operacional

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, no âmbito da Prevenção Rodoviária, no dia 04 do corrente mês, pelas 15H00 interceptou um cidadão, de 30 anos de idade, a conduzir um veículo automóvel sem estar habilitado para o efeito. Durante a fiscalização o suspeito tentou ludibriar os elementos policiais indicando um nome falso. Das diligências efetuadas, verificou-se que sobre o visado existia um pedido externo para cumprimento de pena de prisão efetiva pela prática do mesmo crime, pelo que foi o mesmo conduzido ao Estabelecimento Prisional da Guarda.

No mesmo dia, deteve um cidadão de 47 anos de idade, por no seguimento de uma fiscalização rodoviária, o suspeito ter no interior da viatura uma arma branca, vulgo “punhal de mato”, tendo ainda sido encontrado um taco de basebol, o qual também foi apreendido por não justificar a sua posse.

No dia 05, do mesmo mês, esta Polícia deteve também um cidadão de 53 anos de idade por crime violência doméstica.

Aquando da chegada desta Polícia, contactada a vítima a mesma informou ter sido agredida fisicamente pelo suspeito. A mesma necessitou de receber tratamento hospitalar.

O agressor encontrava-se fechado num dos compartimentos da residência o qual tinha na sua posse produto estupefaciente, designadamente: Heroína que daria para cerca de 4 doses individuais, cocaína que daria para cerca de 17 doses e Haxixe que daria para 7 doses individuais.

Para além da droga foi-lhe ainda apreendido vários cachimbos e outro material usado para a preparação e consumo de estupefaciente. O mesmo foi presente no Tribunal Judicial de Lamego para primeiro interrogatório judicial.

Os restantes detidos foram presente no Tribunal Judicial de Viseu.