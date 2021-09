PSP – Atividade Operacional

A Polícia de Segurança Pública de Viseu no âmbito da sua atividade operacional,

no período compreendido entre as 19H50 de dia 24 e as 05H25 do dia 26 do corrente mês, através dos

polícias da Esquadra Sede, deteve 05 (cinco) cidadãos pela prática dos seguintes ilícitos criminais.

 01 cidadão do sexo masculino de 62 anos de idade, por violência doméstica. No decurso da

resolução de uma ocorrência de violência domestica o suspeito na presença dos polícias

continuou a injuriar e a ameaçar a vítima.

 01 cidadão do sexo masculino de 48 anos de idade, por resistência e coação sobre funcionário.

Na sequência da resolução de uma ocorrência de agressões e ameaças, o suspeito na presença

dos polícias persistiu com o seu comportamento agressivo e hostil, injuriando e ameaçando

também os polícias.

 03 cidadãos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 20 e os 45 anos de idade,

por condução de veículo automóvel com taxa de alcoolemia compreendias entre os 1,58 g/l e os

1,64 g/l de álcool no sangue.