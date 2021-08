PSP – Atividade Operacional

A Polícia de Segurança Pública de Viseu no âmbito da sua atividade operacional, nomeadamente

de Prevenção e Segurança Rodoviária, comunica que, no período compreendido entre as 21H50 de dia

27 e as 00H10 de dia 30 do corrente mês, deteve 03 cidadãos pela prática dos seguintes ilícitos

criminais:

 02 cidadãos do sexo masculino de 55 e 56 anos de idade, por condução sob influência de

álcool, com taxas de alcoolemia de 1,22g/l e 2,44g/l de álcool no sangue, respetivamente.

 01 cidadão do sexo masculino de 51 anos de idade, por desobediência, ameaças e

injurias. Em ato de fiscalização rodoviária o suspeito recusou-se em efetuar o teste de

alcoolemia, apesar de ser advertido das suas consequências, adotando uma conduta

ameaçadora e injuriosa para com os policias.

Os detidos foram notificados para comparecerem em Tribunal.