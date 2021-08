PSP – Atividade Operacional

No âmbito da prevenção criminal, o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de

Viseu, informa que no dia 15 de agosto pelas 04H30, os Polícias da Esquadra Sede ao efetuarem

patrulhamento auto na Avª. António José de Almeida, foram alertados por uma cidadã de que uma

senhora residente num prédio aí existente estava a tentar saltar de uma janela do 2º. Andar.

De imediato os Polícias foram ao local onde constataram que a vítima, uma cidadã de 40 anos

de idade, já se encontrava (caída) em cima de uma estrutura metálica publicitária pertencente a um

estabelecimento comercial (sito no rés do chão) a chorar.

De imediato um dos Polícias estabeleceu diálogo com a vítima, mantendo sempre um diálogo

de ajuda, tentando acalmá-la até à chegada dos meios necessários para a retirarem do local e ser

assistida.

Aquando da chegada dos Bombeiros Sapadores, estes com a ajuda de um dos Polícias, com a

utilização de uma escada, acederam ao local onde permaneceram junto da vítima mantendo-a calma e

imobilizada até à chegada de uma auto escada, meio este que foi utilizado para retirar a vítima com

segurança.

No local a vítima foi assistida pelo INEM que a transportou para o Hospital desta cidade.

Posteriormente esta Polícia foi informada que a mesma ficou internada no Hospital

Psiquiátrico de Abraveses.

Tendo em conta a situação epidemiológica e o estado de calamidade que vivemos, a Polícia

de Segurança Pública de Viseu continuará a intensificar as operações de fiscalização e a garantir o

cumprimento das medidas e normas adotadas.