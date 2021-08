PSP – Atividade Operacional

No âmbito da prevenção criminal através do patrulhamento auto e apeado, o Comando

Distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu, informa que hoje, dia 12 de agosto, pelas 03H11,

na Rua Engenheiro Beirão Carmo, os Polícias da Esquadra Sede procederam à detenção de um

cidadão de 61 anos de idade por violência doméstica.

Os Polícias da referida Esquadra deslocaram-se ao local da ocorrência, atrás mencionada, ao

abordarem a vítima, uma senhora de 46 anos de idade, esta referiu ter sido agredida pelo seu

companheiro, que se encontrava junto desta. O suspeito ao ouvir as queixas da vítima, mandou-a

calar e tentou agredi-la, não o tendo conseguido devido à rápida intervenção dos Polícias.

De salientar que o suspeito já está referenciado por esta Polícia da ocorrência de situações

análogas.

O detido vai ser presente, hoje, no Tribunal Judicial desta cidade de Viseu.

Tendo em conta a situação epidemiológica e o estado de calamidade que vivemos, a Polícia

de Segurança Pública de Viseu continuará a intensificar as operações de fiscalização e a garantir o

cumprimento das medidas e normas adotadas.