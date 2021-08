PSP – Atividade Operacional

No âmbito da prevenção criminal através do patrulhamento auto e apeado, o Comando

Distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu, através dos Polícias da Esquadra Sede, informa

que hoje, dia 10 de agosto, pelas 06H18, na Avenida Emídio Navarro, procedeu à detenção de um

cidadão de 44 anos de idade por desobediência.

No ato de uma fiscalização rodoviária, o suspeito recusou-se a efetuar o teste de alcoolemia,

referindo que apenas faria o teste através da análise sanguínea.

O suspeito foi conduzido ao Hospital desta cidade, no momento do ato da recolha sanguínea o

mesmo recusou que a recolha se efetuasse. Advertido que o seu comportamento o fazia incorrer no

crime de desobediência, o mesmo manteve a sua postura de recusa, pelo que lhe foi dada voz de

detenção.

O mesmo foi notificado para hoje, pelas 14H00, comparecer no Tribunal Judicial desta

cidade.

No dia de ontem, pelas 18H30, através dos Polícias da Divisão de Lamego, numa das artérias

dessa cidade, detiveram um cidadão de 38 anos de idade por na sequência de uma

fiscalização/autuação o mesmo insurgiu-se contra os Polícias com ameaças, injúrias, acabando por

agredir os Polícias com vários socos e pontapés.

O mesmo foi notificado para comparecer no dia de hoje no Tribunal Judicial de Lamego.