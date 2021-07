PSP – Atividade Operacional

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, através das equipas de fiscalização do Núcleo de

Armas e Explosivos, no dia 29 do corrente mês, pelas 10H00, após solicitação dos proprietários de

uma residência sita na zona de S. João de Lourosa- Viseu, por suspeita da existência de produtos

explosivos num anexo à mesma, mais concretamente numa garagem, uma equipa de fiscalização do

Núcleo de Armas e Explosivos deste Comando Distrital de Viseu, deslocou-se àquele local a fim de

averiguar a veracidade dos factos.

No local, foi constatado por os Polícias da equipa de fiscalização, que numa prateleira da dita

garagem encontrava-se um pequeno rolo de cordão designado por rastilho e um pequeno saco de

plástico com material que pela sua configuração suspeitava-se ser velas de dinamite.

O local foi de imediato isolado, de forma a não permitir o acesso a alguém e devidamente

vigiado pela equipa de fiscalização, foi ativada uma equipa de inativação de explosivos, adstrita ao

Centro de Inativação de Explosivos e Substâncias em Subsolo (CIEXSS), da Unidade Especial de

Polícia que ali compareceram.

Após uma abordagem ao local, por parte desta equipa do CIEXSS, foi possível verificar-se a

existência de um saco em plástico contendo 12 velas de dinamite e ao lado, cordão de rastilho,

designado por “mecha lenta”.

Este material explosivo foi recolhido e por se encontrar em estado avançado de deterioração,

providenciou-se pela sua imediata destruição.

Assim, este material explosivo foi transportado por aquela equipa de inativação de explosivos

e com a pronta disponibilidade da administração de uma pedreira existente na zona de Viseu, ali

procedeu-se à sua destruição, não havendo danos pessoais e materiais a registar.