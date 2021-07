PSP – Atividade Operacional

O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu, através dos Polícias da

Esquadra Sede, no dia 14 do corrente mês, durante a tarde, na cidade de Viseu, os

polícias desta esquadra procederam à detenção de um cidadão de 29 anos de idade sob o qual pendia

um mandado de detenção e condução ao estabelecimento prisional para cumprimento de 7 meses de

pena efetiva pelos crimes de resistência e coação sobre funcionário e falta de habilitação legal para

conduzir.

Depois dos trâmites legais o detido foi transportado ao estabelecimento prisional da Guarda,

para cumprimento de pena efetiva.

Já no passado dia 13 do mesmo mês, pelas 15H00, na zona de Ranhados, os Policias da

mesma esquadra, no âmbito da prevenção/fiscalização e combate à criminalidade procederam à

detenção de um cidadão de 22 anos de idade por posse, sem justificação de uso, de uma soqueira.