PSP – Atividade Operacional

No âmbito da prevenção criminal através do patrulhamento auto e apeado, o Comando

Distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu, através dos Polícias da Esquadra de Trânsito no

âmbito da Prevenção Rodoviária, entre o dia 18 e 19 do corrente mês, em várias artérias

desta cidade, procedeu à detenção de três cidadãos, do sexo masculino, com idades compreendidas

entre os 19 e 56 anos de idade, por condução de veículo automóvel sob efeito de álcool.

Os condutores depois de serem submetidos ao teste de alcoolemia acusaram taxas com

valores entre 1,41g/l e 2,51g/l de álcool no sangue.

Os mesmos foram notificados para comparecerem no Tribunal Judicial desta cidade.

Tendo em conta a situação de calamidade em que vivemos, a Polícia de Segurança Pública de

Viseu continuará a intensificar as operações de fiscalização e a garantir o cumprimento das medidas e

normas adotadas.