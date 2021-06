PSP – Atividade Operacional

No âmbito da prevenção criminal através do patrulhamento auto e apeado, o Comando

Distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu, através dos Polícias da Esquadra de Investigação

Criminal, no dia 07 do corrente mês, pelas 13H25, deteve um cidadão de 17 anos de idade por

injúrias e ameaça ao Agente de Autoridade.

O mesmo ao ser abordado pelos Polícias, por suspeita de tentar vender peças em ouro,

ameaçou e injuriou os Agentes, mantendo sempre uma atitude agressiva e não colaborante, pelo que

lhe foi dada voz de detenção.

O detido tinha na sua posse uma aliança em ouro, não justificou a sua posse pelo que foi

apreendida.

Também no dia 08 do mesmo mês, pelas 17H50 no âmbito da Prevenção Rodoviária, na Rua

D. Duarte, os Polícias da Esquadra Sede procederam à detenção de um cidadão de 68 anos de idade

por condução de veículo automóvel com uma taxa de alcoolemia de 1,69g/l de álcool no sangue.

O suspeito foi abordado na Rua D. Duarte, pelo Polícia que se encontrava naquela artéria de

serviço, por aí estarem a decorrer obras, tendo para o efeito cortado a fita policial que se encontrava a

sinalizar o corte de trânsito.

O Polícia ao intervir foi injuriado e ameaçado pelo condutor, mantendo sempre uma postura

agressiva e não colaborante, pelo que foi detido.

Os detidos foram notificados para comparecerem no Tribunal Judicial desta cidade.

Tendo em conta a situação de calamidade em que vivemos, a Polícia de Segurança Pública de

Viseu continuará a intensificar as operações de fiscalização e a garantir o cumprimento das medidas e

normas adotadas.