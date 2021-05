PSP – Atividade Operacional

No âmbito da prevenção rodoviária, através do patrulhamento auto e apeado, o Comando

Distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu informa que, entre o dia 14 e 16 do corrente mês,

deteve dois cidadãos de 39 e 56 anos de idade, na cidade de Lamego, por condução de veículo

automóvel com taxas de alcoolemia de 1,69g/l e 1,53g/l de álcool no sangue, respetivamente.

Pelo mesmo crime, foi também detido, nesta cidade de Viseu, um cidadão de 24 anos de idade

que no ato da fiscalização acusou uma taxa de alcoolemia de 1,62 g/l de álcool no sangue.

Os detidos foram notificados para comparecerem nos Tribunais de Lamego e Viseu.