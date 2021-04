PSP – Atividade Operacional

A Polícia de Segurança Pública de Viseu identificou e deteve no dia de ontem pelas 13H35 um

cidadão de 17 anos por homicídio na forma tentada com recurso a arma branca.

Os factos ocorreram na sequência de uma contenda entre três indivíduos, no interior do Parque

Aquilino Ribeiro, tendo daí resultado dois feridos, sendo que um deles foi submetido a intervenção

cirúrgica em resultado da lesão perfurante de que foi alvo e o outro recebeu alta no próprio dia.

Após comunicação da ocorrência para o Centro de Comando e Controlo desta Polícia, os polícias

da Esquadra de Investigação Criminal de imediato intercetaram no local o agressor na posse do punhal

com que perpetrou a agressão.

O detido vai ser presente hoje no Tribunal Judicial desta Cidade.