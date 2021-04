PSP – Atividade Operacional

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, através da Esquadra Sede, no âmbito da sua atividade operacional, nomeadamente de Prevenção e Segurança Rodoviária, comunica que, no dia 22 do corrente mês, pelas 18H45, deteve um cidadão de 41 anos de idade por desobediência.

Em ato de fiscalização rodoviária o referido cidadão recusou-se a efectuar qualquer teste ou análise para detecção de álcool no sangue, apesar de ter sido advertido para as consequências da sua recusa, sob o mesmo pendia também um mandado de detenção.

No dia 23, do corrente mês, esta Polícia, deteve um cidadão de 19 anos de idade, por condução de veículo automóvel sem habilitação legal para o efeito.