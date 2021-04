PSP – Atividade Operacional

No âmbito da prevenção rodoviária, através do patrulhamento auto e apeado, o Comando

Distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu informa que, no dia 21 do corrente mês, pelas

15H10, deteve um cidadão do sexo masculino de 38 anos de idade, por condução de veículo

automóvel sem habilitação legal para o efeito.

De referir que no ato da fiscalização a viatura automóvel circulava sem inspecção periódica

obrigatória, bem como seguro de responsabilidade civil obrigatório, tendo sido elaborados os

respectivos autos de contraordenação.

Também esta Polícia, no dia 22 do corrente mês, deteve um cidadão do sexo masculino de 27

anos de idade, por condução de veículo automóvel com uma taxa de alcoolemia de 2,38 g/l de álcool

no sangue.

Os detidos foram notificados para comparecerem no Tribunal Judicial desta cidade.