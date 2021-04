PSP – Atividade operacional

No âmbito da prevenção criminal e cumprimento do dever de recolhimento obrigatório, através do

patrulhamento auto e apeado, o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu, através

da Esquadra Sede, informa que procedeu à detenção de um cidadão com 58 anos por condução de

veículo em estado de embriaguez. Depois de efetuar o teste o condutor acusou uma TAS (Taxa de

Álcool no Sangue) de 1,56 g/l, tendo sido notificado para comparecer em tribunal, no dia de hoje,

pelas 14H00.

Também durante o fim de semana, os elementos da Esquadra Sede procederam à abordagem de um

cidadão de 42 anos de idade que tinha na sua posse 38 munições e circulava com a viatura sem

seguro obrigatório. O mesmo acabou detido e autuado, tendo sido notificado para estar presente em

tribunal, no dia de hoje, pelas 10H00.

Ainda no decorrer do fim de semana de Páscoa, numa operação levada a cabo pela Esquadra de

Trânsito do Comando Distrital da PSP de Viseu, foi detido um cidadão com 64 anos de idade por

condução de veículo em estado de embriaguez. Depois de efetuar o teste o condutor acuso uma TAS

(Taxa de Álcool no Sangue) de 1,42 g/l, tendo sido notificado para comparecer, no dia de hoje, em

tribunal pelas 14H00.

Foram ainda elaborados vários autos por não cumprimento do dever geral de recolhimento.

Por fim, os elementos policiais da Esquadra Sede procederam à detenção de um cidadão com 30 anos

pelo crime de desobediência. Depois de ter sido intercetado a conduzir a sua viatura em estado de

embriaguez o mesmo, pouco tempo depois, voltou a ser intercetado, não respeitando a proibição de

conduzir por um período de 12H a que estava obrigado, por ter sido intercetado anteriormente com

uma TAS de 2,49 g/l.

Tendo em conta a situação epidemiológica e o estado de emergência que vivemos, a Polícia de

Segurança Pública de Viseu continuará a intensificar as operações de fiscalização e a garantir o

cumprimento das medidas e normas adotadas.