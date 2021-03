PSP – Atividade operacional

No âmbito da prevenção criminal através do patrulhamento auto e apeado, o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu, através da Esquadra Sede, informa que, no dia 08 do corrente mês, pelas 23H45, na zona da Esculca, nesta cidade, procedeu à detenção de um cidadão de 33 anos de idade, em flagrante delito por posse de produto estupefaciente, com fundadas suspeitas de tráfico de droga, tendo na sua posse 22 pedras de cocaína que dariam para cerca de 21 doses individuais e 12 pacotes de heroína que dariam para cerca de 23 doses individuais.

Aquando da interceção do suspeito, os elementos policiais identificaram ainda uma cidadã que estava na companhia do suspeito.

Ao mesmo foi ainda apreendido um canivete, 2 telemóveis que se suspeita estarem relacionados com o tráfico de droga e uma caixa metálica onde o mesmo acondicionava o produto.

No mesmo dia, esta Polícia, através de elementos Policiais da Esquadra de intervenção e fiscalização, deteve um cidadão de 34 anos de idade, por ameaça e injurias ao Agente de Autoridade.

Na sequência da resolução de uma ocorrência, por agressão, numa residência sita nesta cidade e na tentativa de sanar a mesma e identificar o agressor, este adotou uma postura agressiva para com os agentes, injuriando e ameaçando os mesmos, pelo que lhe foi dada voz de detenção.

Tendo em conta a situação epidemiológica e o estado de emergência que vivemos, a PSP de Viseu continuará a intensificar as operações de fiscalização e a garantir o cumprimento das medidas e normas adotadas, privilegiando a abordagem inicial sensibilizadora e pedagógica, sendo contudo rigorosa na fiscalização e controlo dos comportamentos sempre em prol da segurança dos cidadãos viseenses.