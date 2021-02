PSP – Atividade operacional

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, através das Equipas de Inativação de Engenhos Explosivos e Segurança em Subsolos, no dia 24 do corrente mês, pelas 10H50 deslocou-se a uma Quinta sita no Viso-sul, onde havia sido encontrada uma suposta granada de mão no interior de um barracão, pelo proprietário do mesmo.

No local verificou-se que se tratava de uma granada de mão defensiva acoplada a um dilagrama (dispositivo para o lançamento da mesma a uma longa distância, utilizando uma arma de fogo).

Devido ao avançado estado de deterioração da mesma e pela perigosidade que representava o seu manuseamento/transporte, foi decidido a sua destruição no local, após tomadas todas as medidas de segurança.

Esta Polícia efetuou um cordão policial de modo a garantir um perímetro de segurança, no local estiveram envolvidos elementos das equipas de inativação e engenhos explosivos e Segurança em subsolo, das equipas de intervenção rápida, do núcleo de armas e explosivos, como também meios de socorro dos Bombeiros Municipais para prestarem apoio imediato a qualquer incidente pessoal que pudesse resultar dessa destruição.

Da destruição da granada não resultaram quaisquer danos humanos e materiais.