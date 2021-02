PSP – Atividade Operacional

No âmbito da prevenção criminal através do patrulhamento auto e apeado, o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu, informa que próximo do centro da cidade de Viseu, na noite de sexta-feira, dia 12 de fevereiro, procedeu à detenção de um cidadão de 33 anos de idade em flagrante delito por tráfico de droga, tendo na sua posse 24 doses de heroína com a balança que servia para a pesagem, algumas armas brancas, várias munições de guerra, dinheiro e alguns cartões de crédito e respetivos códigos com suspeita de terem sido furtados.

Cerca de 22H45 os elementos policiais da Esquadra Sede intercetaram o suspeito tendo ainda identificado dois dos compradores do produto estupefaciente.

O suspeito foi presente a tribunal tendo ficado com a medida de coação de apresentações periódicas nas autoridades policiais.

No dia 14 do mesmo mês, esta Polícia procedeu também à detenção de um cidadão de 55 anos de idade por, no âmbito de uma fiscalização rodoviária e medidas restritivas à circulação entre concelhos, condução de veículo automóvel sob efeito de álcool, tendo acusado uma taxa de 2,23 g/l de álcool no sangue.

Tendo em conta a situação epidemiológica e o estado de emergência que vivemos, a Polícia de Viseu continuará a intensificar as operações de fiscalização e a garantir o cumprimento das medidas e normas adotadas, privilegiando a abordagem inicial sensibilizadora e pedagógica, sendo contudo rigorosa na fiscalização e controlo dos comportamentos sempre em prol da segurança dos cidadãos viseenses.